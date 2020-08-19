В Ленобласти погрузчик наехал на женщину

В Ленобласти погрузчик наехал на женщину
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе Ленинградской области в среду, 19 августа, около трех часов дня произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход.

Инцидент случился на территории предприятия, расположенного в поселке Гаврилово. 36-летний мужчина, сотрудник организации, в ходе осуществления операции по работе управлял погрузчиком марки «Джон Дир». Он находился за рулем, когда нечаянно совершил наезд на оказавшуюся поблизости 44-летнюю женщину.

Детальные обстоятельства происшествия неизвестны, их устанавливают правоохранительные органы. Сотрудники полиции прибыли на место ДТП и проводят проверку. Пострадавшая получила тяжелые травмы, её госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове произошло массовое ДТП с участием четырех пяти автомобилей.

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