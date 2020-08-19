В Тосно рейд по выявлению безбилетников в электричках выявил новую проблему

Рейд по безбилетникам, проводимый Северо-Западной пригородной пассажирской компанией (СЗППК) выявил новую, но не менее важную проблему, чем проезд без оплаты.

Внимание контролеров привлекли пассажиры на железнодорожных путях. Пытаясь сэкономить время, люди не проходят через турникет, а следуют напрямую к платформе, объяснили корреспонденту ЛенТВ24 специалисты СЗППК. Даже если не принимать во внимание, что это — нарушение закона, люди подвергают смертельной опасности свою жизнь.

В частности, только за семь месяцев 2020 года 108 нарушителей правил безопасности возле железнодорожных путей получили серьезные травмы, из них 80 — погибли. И это статистика лишь в пределах Октябрьской магистрали. Поэтому сотрудники СЗППК стараются как можно чаще напоминать гражданам о том, что сокращение пути на несколько минут не стоит того, чтобы рисковать жизнью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 августа на станции метро «Проспект Большевиков» упала под поезд девушка. К сожалению, она не выжила.