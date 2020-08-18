Девушка, упавшая под поезд на станции метро «Проспект Большевиков», погибла

Девушка, упавшая под поезд на станции метро &#171;Проспект Большевиков&#187;, погибла
Девушка погибла на станции "Проспект Большевиков". Фото: vk.com/spb_today

Молодая девушка погибла на платформе станции метро «Проспект Большевиков», упав на рельсы.

Смерть девушки подтвердили в пресс-службе петербургского метрополитена. Сообщается, что это произошло в три часа дня во вторник, 17 августа. Девушка стояла у края платформы и внезапно упала на рельсы, когда к платформе подъезжал состав. Пассажирка не выжила.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что девушке на вид было 22-25 лет. Пассажиры видели, как тело погибшей завернули в черный пакет и вынесли со станции. Один из очевидцев также рассказал, что она вышла из вагона, сняла с себя маску, и по всей видимости, ей стало плохо.

Из-за происшествия движение по 4-й ветке метро было приостановлено на более чем 20 минут. Движение осуществлялось от ст. Спасская до ст. Ал.Невского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Проспекте Большевиков» на рельсы упал пассажир метро.

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