В Петербурге КВД №11 начнет проводить тестирования на COVID-19

Для лаборатории было закуплено суперсовременное медицинское оборудование. Теперь она оснащена по последнему слову техники. Фото: gov.spb.ru

Для лаборатории было закуплено суперсовременное медицинское оборудование. Теперь она оснащена по последнему слову техники. Фото: gov.spb.ru

Лаборатория Кожно-венерологического диспансера (КВД) №11 в Центральном районе Петербурга возьмется за расшфировку анализов на коронавирусную инфекцию.

Брать тесты у горожан по-прежнему будут в районных поликлиниках, а вот отправлять биоматериал на диагностику теперь смогут в лабораторию КВД №11. Лабораторный комплекс медучреждения обслуживает несколько районов города. Отметим, что на данный момент в Северной столице существует 43 лаборатории, которые могут выявлять COVID-19, что в четыре раза превышает норматив.

Кроме того, на без КВД №11 реализуется проект по внедрению автоматизированного скрининга, выявляющего онкологические заболевания на ранней стадии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская детская больница имени Филатова вернулась к штатному приему пациентов по четырем направлениям.