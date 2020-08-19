Синоптики обещают жару до +26 градусов в Ленобласти

Синоптики обещают жару до +26 градусов в Ленобласти
Днем тепло все равно вернется в регион. Фото: pixabay.com

Жителей Ленинградской области ждет теплая и немного облачная погода в четверг, 20 августа.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на завтра, грядущей ночью на улице в 47 регионе будет достаточно прохладно — температура опустится до +4…+9 градусов, у водоемов будет до +13 градусов. Однако уже днем погода разгуляется — Ленобласть ждет до +21…+26 градусов.

Ночью будет слабый восточный, юго-восточный ветер. Днем ветер сменится на южный, юго-восточный, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

В течение среды атмосферное давление будет медленно повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать петербуржцам в августе. Осадков будет меньше нормы.

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Синоптики обещают жару до +26 градусов в Ленобласти
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