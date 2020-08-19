Эффективность меда в борьбе с кашлем доказана учеными

Британские ученые из Оксфорда доказали, что мед помогает при простудных заболеваниях лучше, чем антибиотики.

Как сообщает Daily Mail, оказалось, что мед уменьшает боли в горле и кашель. Его эффективность на 36% выше препаратов. Ученые утверждают, что положительным моментом является то, что мед не вызывает «побочек».

По мнению исследователей, употребление меда при ОРВИ может снизить необходимость в лечении антибиотиками, которые могут вызвать привыкание.

Они рассказали, что мед является широко доступной и дешевой альтернативой препаратов. Специалисты пришли к важному выводу, что мед может быть эффективным и является разумной альтернативой.

Также ученые напомнили о том, что мед нельзя употреблять аллергикам и детям до года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли уязвимое место коронавируса и ищут лекарство.