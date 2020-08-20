В омской больнице подтвердили госпитализацию Навального в тяжелом состоянии

В омской больнице подтвердили госпитализацию Навального в тяжелом состоянии
Алексей Навальный. Фото: https://vk.com/navalny

Алексей Навальный госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета в местном аэропорту. Блогер находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно в четверг, 20 августа. Оппозиционеру и общественному деятелю стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Как сообщил ТАСС, Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи №1. Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Омской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной отравления Навального мог стать чей-то злой умысел.

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