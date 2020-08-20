В Петербурге поддержат НКО, реализующие проекты про распространению социальной рекламы

Для некоммерческих социальных организаций в Северной столице, освещающих важные социальные темы, будут выделены субсидии.

Сегодня, 20 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление в рамках которого НКО смогут претендовать на денежные выплаты от города. Они призваны возместить затраты на производство и размещение рекламы, касающейся социальной значимых вопросов таких как: профилактика СПИДа, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, курения и других инфекционных заболеваний. Реклама может быть направлена на поддержание патриотизма, обращения внимания на проблемы экологии, а также на многое другое. Субсидии выделяются каждый год, а распределяет их Комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сумма выделенных средств для поддержания социальных деятельности НКО на 2020 год составляет 8,1 миллионов рублей.

За прошедший 2019 год гранты выделили для 19 проектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 160 тысяч петербургских учащихся прошли социально-психологическое тестирование.