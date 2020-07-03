Более 160 тысяч петербургских учащихся прошли социально-психологическое тестирование

Студенты и школьники отвечали на различные вопросы, связанных с их состоянием, а также отношением к вредным привычкам. Подобные тестирования обязательны к прохождению. Стоит отметить, что анонимность и ненаказуемость участников всегда обеспечена в рамках подобных исследований. Об этом сообщает администрация Северной столицы с ссылкой на заседание антинаркотической комиссии Петербурга по делам несовершеннолетних.

Вышеупомянутые тесты реализуются в рамках профилактики наркомании. Присутствовавший на заседании губернатор Александр Беглов заявил, что профилактические работы необходимо усилить, ведь нынешним летом многие несовершеннолетние петербуржцы вынужденно остались дома из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Посетовал глава города и на интернет, в котором находится большое количество вредной информации для растущего поколения. Именно в нем можно натолкнуться на упоминания о запрещенных веществах или увидеть незаконную рекламу.

Поддержал Беглов и акцию «Синяя птица». Граждане, неравнодушные к проблемам распространения запрещенной рекламы наркотических веществ, выходят на улицы и закрашивают незаконные надписи на стенах домов и тротуарах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восьмиклассница пыталась перевезти наркотики на такси из Купчино.