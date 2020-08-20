Адвокат: Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент аварии, есть свидетель

Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Такое заявление сделал адвокат Эльман Пашаев.

Об этом он рассказал на очередном заседании в Пресненском суде, которое состоялось сегодня, 20 августа. По словам Пашаева, он нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа актера. И добавил, что опросил его под протокол.

Как сообщил ТАСС, адвокат также попросил суд приобщить протокол опроса свидетеля к материалам дела.

Напомним, все случилось в центре Москвы восьмого июня. По предварительным данным, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и влетел в фургон. Водитель машины скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на миллион.