Свидетель по делу Ефремова: актер в момент ДТП был на пассажирском сиденье

В четверг, 20 августа, в Москве проходит очередное слушание по делу о смертельном ДТП, которое, по предварительным данным, устроил актер Михаил Ефремов.

В ходе заседания адвокат обвиняемого, Эльман Пашаев, пригласил свидетеля, чьи показания могут в корне изменить картину аварии. По словам оставшегося неизвестным очевидца, в момент столкновения Михаил Ефремов не был за рулем машины, он сидел на пассажирском кресле. Кроме того, свидетель заявил что сразу после ДТП он увидел, как из джипа c водительской стороны вышел темноволосый мужчина в серой футболке и темной жилетке.

Позже свидетель, однако, отметил, что у него большие проблемы со зрением — одним глазом мужчина не видит совсем. Наблюдал он за происходящим в очках или линзах или вовсе без них, очевидец не уточнил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым водителя увеличил сумму иска.