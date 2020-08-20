Свидетель по делу Ефремова: актер в момент ДТП был на пассажирском сиденье

Свидетель по делу Ефремова: актер в момент ДТП был на пассажирском сиденье
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов. Фото: instagram.com/pashaev.elman/

В четверг, 20 августа, в Москве проходит очередное слушание по делу о смертельном ДТП, которое, по предварительным данным, устроил актер Михаил Ефремов.

В ходе заседания адвокат обвиняемого, Эльман Пашаев, пригласил свидетеля, чьи показания могут в корне изменить картину аварии. По словам оставшегося неизвестным очевидца, в момент столкновения Михаил Ефремов не был за рулем машины, он сидел на пассажирском кресле. Кроме того, свидетель заявил что сразу после ДТП он увидел, как из джипа c водительской стороны вышел темноволосый мужчина в серой футболке и темной жилетке.

Позже свидетель, однако, отметил, что у него большие проблемы со зрением — одним глазом мужчина не видит совсем. Наблюдал он за происходящим в очках или линзах или вовсе без них, очевидец не уточнил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым водителя увеличил сумму иска.

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