В Петербурге к зиме готово почти 90% жилого фонда

В Петербурге к зиме готово почти 90% жилого фонда
В городе готовятся к холодам. Фото: Pixabay

Инспекторы пока что проверили только часть домов.

В Санкт-Петербурге почти все дома готовы к зиме. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 20 августа, отчитываясь о проделанной работе перед холодными временами года в ходе совещания с заместителями глав районов. Отмечается, что часть домов проверили специалисты надзорного органа, чтобы убедиться в правдивости данных. На данный момент они наведались в 13% зданий, что больше, чем в 2019 году, на несколько сотен домов. В ходе проверок выявили нарушения, которые стали поводом для возбуждения административных дел.

Ожидается, что весь жилой фонд будет готов уже 1 сентября.

«К отопительному сезону 2020-2021 годов необходимо подготовить 23 661 жилое здание, в том числе 72 дома и общежития Минобороны России»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что трубы в Петербурге готовы к отопительному сезону на 75%.

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