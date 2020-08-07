Трубы в Петербурге готовы к отопительному сезону на 75%

В Петербурге готовность теплосетей к отопительному сезону оценили на 75%. В межотопительный сезон успели провести более 500 испытаний.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в этом году отопительный сезон завершился позже, чем планировали, только 26 мая.

Уточняется, что всего за время испытаний в межотопительный сезон успели устранить 1038 нарушений. Запланировано еще около ста испытаний.

Температурные испытания сети из-за распространения коронавируса пришлось отложить. Их проведут весной, а не осенью. Как ожидается, они пройдут в октябре.

Теплоснабжающие организации также должны провести внутритрубную диагностику 10,4 км подземных участков тепловых сетей, на 3,8 км сетей восстановить внутреннюю поверхность. Еще более трех тысяч километров трубопровода будет диагностировано с помощью тепловой аэросъемки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге к отопительному сезону планируют подготовить более трех тысяч подвалов.