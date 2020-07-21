Более 3 тысяч подвалов Петербурга отремонтируют к отопительному сезону

В Петербурге продолжается подготовка к отопительному сезону. К осени в порядок планируется привести более 3 тыс. подвалов.

На данный момент в нормативное состояние приведено около половины подвалов. Подготовка включает ремонт входных групп, установку замков, восстановление освещение и надлежащего состояния инженерии.

«Всего в Санкт-Петербурге в ближайшие два года запланированы работы в 7 052 подвальных помещениях», — сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Специалисты комитета дополнительно проверят каждый подвал. Осмотр проводиться для того, чтобы выявить недочеты и принять меры по их устранению. С мая 2018 года сотрудники жилкома проверили 809 домов, в 186 из которых выявлены нарушения. Замечания связаны с санитарным и техническим состоянием помещений и с состоянием трубопроводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел рейд по кафе, расположенным в подвальных помещениях.