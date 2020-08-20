«Рома» хочет заполучить Кокорину

&#171;Рома&#187; хочет заполучить Кокорину
Кокориным продолжают интересоваться. Фото: pixabay.com

Футболист тем временем перешел в «Спартак». Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Нападающий «Спартака» Александра Кокорина не перестает интересовать иностранные клубы. На этот раз о покупке игрока заговорили представители «Ромы», в котором совсем недавно сменился президент. Клуб надеется на то, что переговоры пройдут удачно. Пока что московская команда не получила официального предложения, но это случится в ближайшее время, пишет портал Transfermarkt. Стоимость Кокорина оценивают в шесть миллионов евро.

Напоминаем, что футболист перешел в «Спартак», но пока не дебютировал за новую команду. Во время одной из тренировок он получил несерьезную травмы и сейчас восстанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин может так и не сыграть за «Спартак» до осени. Футболиста планируют выпустить на поле в матче против «Локомотива».

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