В Ленобласти сразу двух пациентов доставляли в больницы по воздуху

Медики вылетали в Сосновый Бор и Волхов, чтобы помочь больным.

В Ленинградской области накануне, 19 августа, медики дважды вылетали за пациентами, которым требовалась срочная госпитализация по воздуху. Об этом сообщила пресс-служба санитарной авиации.

Экипаж летал в Сосновый Бор, чтобы госпитализировать пострадавшего с черепно-мозговой травмой, а затем в Волхов за пациентом с острым пиелонефритом. Сейчас оба больных находятся в больницах под наблюдением врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в омской больнице подтвердили госпитализацию Навального в тяжелом состоянии.