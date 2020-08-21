Беременность и загрязнение воздуха могут осложнить течение коронавирусной инфекции

Загрязнение воздуха повышает риск смертности, а беременность осложняет течение заболевания, уверены ученые и медики. Gazeta.SPb.ru рассказывает об этих и других Covid-открытиях научного и медицинского сообщества.

По данным биолога Эллисон Уилсон и вирусолога Джонатана Латэм, коронавирус мог появиться еще 8 лет назад, сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание Sun. Тревожные симптомы заболевания были обнаружены у горняков из китайской провинции Юньнань. Рабочие две недели очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей. После этого у них зафиксировали сухой кашель, боли в конечностях, лихорадку и пневмонию, характерные для Covid-19. Трое человек скончались. Отмечается, что образцы тканей инфицированных были отправлены в лабораторию Уханя, а там произошла утечка.

У коронавируса нашли уязвимость. Как пишет ТАСС Наука, ссылаясь на публикацию в научном журнале Science Advances, противовоспалительный препарат эбселен может понижать активность одного из основных слабых мест инфекции – главную протеазу Mpro. Это показало компьютерное моделирование. Находка, по мнению ученых, может стать основой для эффективной терапии.

Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких при коронавирусе. Об этом в интервью РИА Новостям рассказал директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра. Она отметила, что Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала исследование, результаты которого гласят, что риск смерти пациента от Covid-19 при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%.

Тяжести течению коронавирусной инфекции добавляет и беременность. В это время организм женщины более уязвим. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на выводы ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США и агентства общественного здравоохранения Швеции. Так, например, только что родившие женщины в несколько раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии.

Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал, что не все граждане смогут сделать прививку от коронавируса. Есть состояния, при которых допускать этого нельзя: если человек болен, его температура выше 37 градусов или перед процедурой был принят алкоголь.