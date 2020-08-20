ИТМО изучит воздействие освещения на здоровье человека

ИТМО изучит воздействие освещения на здоровье человека
Освещение может сказываться на здоровье человека. Фото: pixabay.com

Петербургский университет объединится с пятью вузами, чтобы создать инновационную международную web-платформу LIGHT4HEALTH.

Представители пяти вузов мира из России, США, Дании, Германии, Швеции и Англии собираются изучать влияние освещения на здоровье, эмоции и физиологию человека в разных пространствах. Об этом сообщается в пресс-релизе ИТМО, который стал одним из участников создания инновационной международной web-платформы LIGHT4HEALTH. Собранные материалы будут использовать для реализации прогрессивных проектов и помогут повысить качество световой среды в школах, больницах и прочих учреждениях.

Отмечается, что исследование особенно актуально в связи с последними событиями – люди из-за пандемии были вынуждены огромное количество времени проводить дома. Эксперты убеждены, что не только затворнический образ жизни, но и свет влияет на состояние человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Сосновка продолжают обновлять наружное освещение, работы завершат к 15 октября.

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