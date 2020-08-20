В Ломоносовском районе в жестком ДТП скончались три человека

В Ломоносовском районе в жестком ДТП скончались три человека
Сразу трое мужчин в легковушке скончались. Фото: Pixabay

Личности погибших пока что не установлены.

В Ломоносовском районе Ленинградской области вечером 20 августа произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Все случилось на 7-м километре автодороги недалеко от подъезда к Красносельскому району. Там столкнулись «Шевроле Ланос» и автобус. В результате травмы получили люди, находившиеся в легковушке. Сразу три человека, водитель и два пассажира иномарки, скончались на месте. При этом водитель автобуса остался цел.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Личности погибших до сих пор не установлены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лесном после аварии избили водителя такси. Судя по всему, нападавшие очень разозлились из-за инцидента.

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дтп Ломоносовский район


 

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