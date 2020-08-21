Бен Аффлек перевоплотится в Бэтмена в сольном фильме о Флэше

Голливудский актер Бен Аффлек вновь сыграет роль Бэтмена в предстоящем «сольнике» о супергерое комиксов Флэше.

Режиссер фильме Андрес Мусскетти рассказал журналисту Vanity Fair, что персонаж Аффлека сыграет ключевую роль в сюжете нового фильма. По словам режиссера, у Бена Аффлека не было возможности отказаться от съемок, поскольку в предыдущих кинолентах DC именно его Бэтмен сталкивался с Флэшем. Было бы странно, если бы Бэтмена сыграл другой актер.

В этом фильме Аффлек сможет глубже раскрыть своего супергеройского персонажа. По словам Мускетти, Бэтмен в новом фильме киновселенной будет их «базой». Он отметил, что после начала приключения Барри Аллена (Флэш), Бэтмен забудет про жизнь в обычном мире.

Кроме того, в фильме появится Майкл Китон, который сыграет другую версию Бэтмена. По словам режиссера, возвращение актера к этому образу будет «довольно существенным», а не просто камео.

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