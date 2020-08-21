Авиабилеты по России стали в два раза дешевле

Обычно все происходит наоборот - билеты на самолеты дорожают ближе к перелету. Фото: Pixabay

Обычно все происходит наоборот - билеты на самолеты дорожают ближе к перелету. Фото: Pixabay

В России заметно снизились цены на авиаперелеты по стране на рейсах крупных авиаперевозчиков.

Об этом сообщают «Ведомости». Издание сравнило стоимость билетов из столицы по 16 наиболее популярным направлениям. Цены на авиабилеты в сентябре — октябре упали на десятки процентов по сравнению с билетами в начале лета. Обычно все происходит наоборот — билеты дорожают ближе к перелету.

Так, один из крупнейших перевозчиков страны S7 Airlines на 50% снизила билеты до Уфы (самые дешевые билеты можно найти на 3000 рублей), на 40% теперь дешевле билеты до Краснодара, Перми, Сочи и Новосибирска. На 25-30% подешевели билеты в Екатеринбург, Самару и Казань, а на 10% — в Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград и Иркутск.

Цена также упала на авиабилеты «Аэрофлота». По сравнению с началом сезона билеты до Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара подешевели примерно на 40%. А до Петербурга и Сочи цены упали на 15%.

По мнению экспертов, это связано с падением спроса на билеты. Это в свою очередь вызвано ухудшением финансового состояния россиян из-за коронавирусной пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания WizzАir отложила запуск рейсов в Европу до октября.