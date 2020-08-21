Авокадо стал самым популярным фруктом у петербуржцев

В июле в Петербурге самым популярным фруктом в сервисе доставки стал авокадо. Оно обогнало даже банан и черешню.

Как сообщили в сервисе доставки еды «Самокат», тройка лидеров в списке самых популярных в июле фруктов — авокадо, банан и черешня. Четвертое место досталось лимонам, а на пятом расположилась клубника.

Как отметил директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков, во время режима самоизоляции жители мегаполиса на 16% увеличили долю продажи фруктов. Этим летом спрос стабилизировался, однако самые популярные фрукты говорят о тренде на здоровое питание.

Кроме того, в сервисе набирают популярность творог, натуральный йогурт, орехи и овсяная крупа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России доставка товаров из магазина может стать вдвое дороже. Причина – новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы.