Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию

Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию
"Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад",— заявляет Тихановская. Фото: instagram @stranadlyazhizni

Бывший кандидат в президенты республики Беларусь Светлана Тихановская сообщила, когда планируется вернуться на родину.

Сегодня, 21 августа, в Вильнюсе состоялась пресс-конференция на которой выступила Тихановская. Один из журналистов поинтересовался, когда она вновь вернется из Литвы в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Тихановская ответила, что очень любит свою родину, но рассмотреть возможность возвращения в домой она сможет только, когда поймет, что там ей не будет угрожать опасность.

Помимо этого, политический деятель отметила, что поддерживает мирные протесты граждан республики и надеется, что происходящее будет урегулировано благополучно. Тихановская высказала надежду, что власти республики пойдут навстречу белорусам и организуют новые выборы, которые будут честными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии.

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