В болоте у Синявинских высот нашли останки солдат, погибших во время ВОВ

В болоте у Синявинских высот нашли останки солдат, погибших во время ВОВ
В районе высот в 1941—1944 годах велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. Фото: Google View

На территории мемориального комплекса «Синявинские высоты» в Ленинградской области, где происходили ожесточенные бои советских солдат с германскими войсками, сегодня работают поисковики из разных регионов страны, которые сохраняют память о событиях тех дней.

На территории комплекса только что закончился ежегодный слет поисковиков: были люди из Москвы, Самары, Ленобласти и даже Белоруссии. Все они объединены патриотизмом, страстью к экспедициям и отечественной истории. Одной важнейших из находок этого сезона стали останки шестерых бойцов, погибших, вероятно, в 1943 году, пишут «Санкт-Петербургские ведомости«.

На месте раскопок обнаружили затвор пулемета «Максим» — возможно, в этом месте находился расчет. Останки бойцов оказались под огромным деревом, которое поисковикам пришлось выкорчевывать. Один из красноармейцев, похоже, был командиром пулеметного расчета. К сожалению, шансов узнать их имена практически нет: погибшие солдаты навсегда останутся безымянными героями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее на территории Ленобласти было найдено еще 17 погибших за Ленинград бойцов.

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