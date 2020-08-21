В Петербурге за мошенничество и подлог будут судить экс-начальницу почтового отделения

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Следственные органы Следственного комитета России по Санкт-Петербургу установили вину 44-летней экс-начальницы почтового отделения, которая причастна к мошенничеству и служебному подлогу.

Согласно материалам уголовного дела, к обвиняемой пришла подчиненная и заявила об увольнении, после чего в голове злоумышленницы сложился «хитрый план». Начальница не дала оператору почтового отделения уволиться официально: она забрала у сотрудницы зарплатную карту и попросила не писать заявление на уход.

Затем преступница внесла де-факто уволившегося работника в график, тем самым сфальсифицировав данные. В итоге зарплата несуществующей сотрудницы в течение 2,5 лет поступала в карман бывшей руководительницы отделения почты. За это время обвиняемая похитила свыше 680 тысяч рублей.

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