В Петербурге за мошенничество и подлог будут судить экс-начальницу почтового отделения

В Петербурге за мошенничество и подлог будут судить экс-начальницу почтового отделения
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Следственные органы Следственного комитета России по Санкт-Петербургу установили вину 44-летней экс-начальницы почтового отделения, которая причастна к мошенничеству и служебному подлогу.

Согласно материалам уголовного дела, к обвиняемой пришла подчиненная и заявила об увольнении, после чего в голове злоумышленницы сложился «хитрый план». Начальница не дала оператору почтового отделения уволиться официально: она забрала у сотрудницы зарплатную карту и попросила не писать заявление на уход.

Затем преступница внесла де-факто уволившегося работника в график, тем самым сфальсифицировав данные. В итоге зарплата несуществующей сотрудницы в течение 2,5 лет поступала в карман бывшей руководительницы отделения почты. За это время обвиняемая похитила свыше 680 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке социального питания в Петербурге выявили картель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество новости спб подлог следком


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ефремов заявил, что мог находиться на пассажирском сиденье автомобиля в ...
Шихану Куштау в Башкирии присвоят статус охраняемой территории
В Роспотребнадзоре рассказали как правильно выбирать и готовить грибы
С 1 сентября школы Петербурга откроют двери для учеников в очном формате
Gazeta.SPb.ru узнала, где находятся «останки» Мефистофеля с дома ...
Детские сады и школы Петербурга закупаются защитными масками на 5 млн рублей
Setl Group начал строительство ЖК «Автограф» на Лиговском проспекте
Петербуржец, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, попался на ...