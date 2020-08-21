На рынке соцпитания в Петербурге снова выявил картельщиков

Недобросовестность участников конкурса сказывается на благополучии ни к чему не причастных школьников и детсадовцев. Фото: pixabay.com

Недобросовестность участников конкурса сказывается на благополучии ни к чему не причастных школьников и детсадовцев. Фото: pixabay.com

Петербургское управление антимонопольной службы выявило картельный сговор между четырьмя компаниями, принимавшими участие в 49 конкурсах на поставку питания в школы и детсады Выборгского и Приморского районов.

Согласно информации УФАС АО «Артис-детское питание», АО «Фирма Флоридан», ООО «База Мария» и ООО «Лимак-Нева» суммарно получили заказы на 1,4 млрд рублей. Выяснилсоь, что организации координировали свои действия через электронную почту и создавали видимость конкуренции, договариваясь о номинальном участии в торгах и минимальном снижении начальной цены контракта (НМЦК).

При этом все юридические лица, кроме АО «Фирма Флоридан» являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по результатам торгов на рынке социального питания в Колпинском районе. Сейчас компаниям грозит штраф размере от 10% до 50% НМЦК, должностные лица могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты пожаловались в УФАС на стоимость проезда по ЗСД.