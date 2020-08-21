Ефремов заявил, что мог находиться на пассажирском сиденье автомобиля в момент ДТП

Российский актер Михаил Ефремов, являющийся обвиняемым по уголовному делу о ДТП в центре Москвы, которое закончилось гибелью человека, предположил, что мог не быть за рулем.

Сегодня, 21 августа, в Пресненском суде проходит очередное судебное заседания, где рассматривается уголовное дело по отношению к Ефремову.

Актер заявил, что на момент трагедии мог находиться в салоне своего автомобиля в качестве пассажира. В качестве аргумента, Ефремов указал на свой шрам на шее, который мог остаться от ремня безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, авария в центре столицы произошла 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова. Пострадавший мужчина позднее скончался в больнице от полученных травм. Известно, что Ефремов на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов вышел из себя во время допроса свидетеля в суде.