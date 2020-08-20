Ефремов вышел из себя во время допроса свидетеля в суде

Ефремов вышел из себя во время допроса свидетеля в суде
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Актер устроил скандал и чуть не оказался выгнанным.

Актер Михаил Ефремов устроил скандал во время заседания суда по делу о смертельной аварии. Об этом пишет газета «Комсомольская правда». Артист возмутился, когда услышал непонравившиеся ему слова адвоката потерпевшей стороны. Ефремов также заступился за своего защитника Эльмана Пашаева, которого пытались выгнать из зала суда.

«Прошу нас троих удалить»,

— сказал актер.

Ефремова также раздражали каверзные вопросы к свидетелю. Он постоянно повторял что-то про «белорусскую оппозицию».

Напоминаем, что артиста винят в смертельной аварии, а сам Ефремов уверяет, что помнит далеко не все, поэтому не может ни в чем признаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что свидетель по делу Ефремова заявил: актер в момент ДТП был на пассажирском сиденье.

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