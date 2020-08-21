Новый клип BTS собрал 32 миллиона просмотров всего за несколько часов

Клип на трек Dynamite, опубликованный на видеохостинге Youtube, собрал значительное количество просмотров и лайков в считанные часы после релиза.

Видео встречает своих зрителей яркой и приятной картинкой. Участники бойз-бэнда демонстрируют свои танцевальные способности в разных местах, будь то спальня, кафе или музыкальный магазин. Позднее, они встречаются и начинаются энергично двигаться в такт музыке уже все вместе.

Издание Forbes уже сравнило работу южнокорейских исполнителей с успешным танцевальным синглом Джастина Тимберлейка «Can’t stop the feeling» и песней Кэти Перри «California Gurls». Произведения сравнили из-за наличия элементов диско и взятых музыкантами высоким нот.

По состоянию на актуальное время, клип собрал уже 53 миллиона просмотров и 6,3 миллиона лайков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая песня BTS набрала 700 млн прослушиваний в рекордные сроки.