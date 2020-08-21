В Петербурге появится Центр опережающей профессиональной подготовки

В Петербурге появится Центр опережающей профессиональной подготовки
Суть опережающей подготовки – заранее прогнозировать потребности рынка труда и в соответствии с этим модернизировать систему образования. Фото: pixabay.com

В ноябре текущего года на Васильевском острове появится центр опережающей профессиональной подготовки, созданный по поручению Владимира Путина в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Об этом на ежегодном Городском педагогическом совете в пятницу, 21 августа, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. В новом центре для школьников будут проводить профориентации, а для взрослых будет осуществляться подготовка и переподготовка кадров. Кроме того, на базе центра откроются курсы повышения квалификации, будут разрабатывать образовательные программы и отслеживать кадровые потребности регина.

Глава Петербурга отметил, что по доступности образования наш город — лучший в России. Кроме того, в Северной столице крайне низкий уровень безработицы по сравнению со средними показателями по стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центр готов предоставить помощь по переквалификации людям, потерявшим работу из-за последствий пандемии COVID-19.

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