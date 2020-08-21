В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией

Количество случаев заболевания выросло в 31 раз.

В Санкт-Петербурге пациенты начали в несколько раз чаще попадать в больницы с диагнозом «пневмония». Об этом свидетельствуют данные Петростата. В июне количество случаев заболевания выросло в 31 раз, если сравнивать с аналогичным периодом в 2019 году. Отмечается, с начала 2020 года пневмонию диагностировали у 40 тысяч пациентов. На такую статистику повлияла пандемия коронавируса – инфекция разрушает легкие.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 950 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь успели 761 тысяча пациентов, летальных исходов – более 16 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ назвал срок окончания пандемии коронавируса. Создание вакцины еще не гарантирует резкое улучшение эпидемиологической обстановки.