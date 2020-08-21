ВОЗ назвал срок окончания пандемии коронавируса

Создание вакцины еще не гарантирует резкое улучшение эпидемиологической обстановки.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не закончится в тот день, когда изобретут максимально эффективную вакцину. На то, чтобы эпидемиологическая обстановка пришла к норме, потребуется около двух лет. К таким выводам эксперт пришлось, анализирую ситуацию, сложившуюся в 1918 году во время эпидемии «испанского гриппа».

«У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года»,

— пояснил представитель ВОЗ.

На данный момент в мире зарегистрировано более 22,2 миллионов случаев заражения коронавирусом, лидеров остается Америка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сентябре завершатся клинические исследования вакцины от COVID-19.