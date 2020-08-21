В сентябре завершатся клинические исследования вакцины от COVID-19

В сентябре завершатся клинические исследования вакцины от COVID-19
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Все добровольцы, которые согласились испытать на себе вакцину, чувствуют себя хорошо.

Уже в сентябре 2020 года подойдут к концу испытания вакцины от коронавирусы, которые проходят в центре «Вектор». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора. На данный момент в исследовании принимают участие сто человек. Из них 14 привили в рамках первого этапа, 43 – в рамках второго, еще 43 пациента получили плацебо, вместо настоящей прививки.

Только шесть человек пожаловались на наличие болезненных ощущений после укола. Обычно они проходили через сутки. Напоминаем, что исследование стартовало 27 июля. Это будет вторая вакцина от коронавируса, зарегистрированная на территории России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия требует наличие отрицательного теста на COVID-19 от всех иностранцев.

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