Россия требует наличие отрицательного теста на COVID-19 от всех иностранцев

Россия требует наличие отрицательного теста на COVID-19 от всех иностранцев
Справку об отсутствии COVID-19 можно предъявить на русском или английском языке. Фото: pixabay.com

Российская Федерация официально требует от всех иностранных граждан, прибывающих на территорию страны, наличия справки, подтверждающей отсутствие COVID-19.

Об этом в пятницу, 21 августа, информирует причастных Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». В сообщении отмечается, что решение российских властей уже вступило в силу. Предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции можно на русском или английском языках.

Тест с отрицательными результатами должен быть сделан не раньше, чем за трое суток до поездки. Отметим, что эпидемиологическая обстановка в мире все еще остается напряжённой: ежесуточно диагностируются сотни тысяч новых случаев COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о факторах, осложняющих течение коронавируса.

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