Россияне могут получить выплаты на детей до 16 лет к началу осени

Власти ожидают решения президента – только он имеет право на одобрение инициативы.

Член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин рассказал, что семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет, могут получить выплаты до 1 сентября. Пока что этот вопрос не решен, но вероятность одобрения инициативы высокая. Последнее слово остается за президентом России Владимиром Путиным.

«Решения о введение пособия семьям с детьми в оба раза принимал исключительно президент. Это связано с тем, что мы имеем дело не с постоянными выплатами, а с разовыми»,

— пояснил в интервью URA.RU Шеин.

Напоминаем, что семьи могут получить по 10 тысяч рублей, как это было в июне и июле. Выплаты ввели в связи с пандемией коронавируса – семьи, как никогда, нуждались в поддержке государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минфин выплатит компенсацию за моральный вред петербуржцу, оправданному по статье об отмывании денег.