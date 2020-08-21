Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева: что известно на данный момент

Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева: что известно на данный момент
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Теперь защитники смогут только консультировать артиста, артист хочет найти себе новых адвокат.

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, во время судебного заседания заявил, что отказывается от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Он не против, чтобы они консультировали его, но защитники артисту нужны новые. Об этом пишет ТАСС.

Ефремов, поясняя свое решение, отметил, что «все показания свидетелей с его стороны не принимаются и обхихихикиваются» – это его не устраивает.

Пашаев спокойно отреагировал на поступок своего подзащитного. Он отметил, что отказ от адвоката – это законное право Ефремова. Защитник считает, что дело в судье, который раздражается из-за присутствия в суде Пашаева и Шаргородской.

Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным. Он считает, что артисту надо было давно сделать это, так как многие поступки Пашаева кажутся нелогичными.

В связи с происходящим заседание перенесли на 24 августа. За это время Ефремов должен найти нового адвоката.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремов заявил, что мог находиться на пассажирском сиденье автомобиля в момент ДТП.

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