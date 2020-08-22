Бритни Спирс не хочет опекунства отца

Она была бы не против, если бы ее опекуном стал другой человек.

Певица Бритни Спирс заявила, что не хочет, чтобы ее отец полностью контролировал все дела и жизнь. Об этом пишет ET Canada. Знаменитость просит, чтобы опекуном назначили помощницу Джоди Монтгомери, которая сейчас временно исполняют эти обязанности, пока болеет Джейми Спирс. Бритни считает, что из женщины получится более «компетентный попечитель».

Напоминаем, что Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года. Тогда у нее были проблемы с алкоголем, а также на фоне развода с танцором Кевином Федерлайном у певицы диагностировали психическое расстройство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бритни Спирс озадачила поклонников фото в бикини. Подписчики нашли скрытую просьбу о помощи от любимой певицы.