Названы вещи, которые опасно держать рядом с телефоном

Большинство забывает о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев напомнил, что нельзя класть рядом с гаджетом.

По его словам, что лучше не класть один телефон на другой, так как радиосигналы в конкретной точке усиливаются, а это вредно для человека.

Как сообщило агентство «Прайм», не следует хранить около гаджета или в обложке его чехла банковские карты, поскольку срок их службы из-за радиочастотного излучения значительно уменьшится.

Также специалист посоветовал не носить смартфон рядом с косметикой, так как закрывающиеся на магнит упаковки могут влиять на сигнал устройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали продукты, способные убить. Первое место в таком списке заняли яйца, от употребления которых следует воздержаться, если они сырые — это чревато сальмонеллезом.