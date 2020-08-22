Глава ВПП заявил, что миру угрожает голод «библейских масштабов» из-за COVID-19

Население планеты может пережить голод «библейских масштабов», который грянет из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил в интервью ТАСС, что осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий коронавирусной пандемии обойдется организации в почти $5 млрд, которые нужно найти в ближайшие полгода.
По словам Бисли, согласно прогнозу ВПП, число людей, которым не хватает продовольствия, до конца года увеличится на 80% — со 140 млн до 270 млн человек.
Как объяснил глава ВПП, это означает настоящую катастрофу — мир стоит перед риском голода библейских масштабов.
Он добавил, что процент голодающих в мире уже «находится на заоблачном уровне».
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