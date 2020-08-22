COVID-19 закрыл сразу три популярных сериала

Кадр из сериала "Мне это не нравится"

Кадр из сериала "Мне это не нравится"

Из-за пандемии коронавируса зрители не увидят продолжения трех популярных сериалов от Netflix и Showtime.

Так, в разгар пандемии американский телеканал Showtime презентовал свой новый сериал «Страшные сказки: Город Ангелов», в котором снялись Натали Дормер, Нэйтан Лейн и другие звезды кино и сериалов. Это шоу стало сиквелом проекта «Страшные сказки». Студия планировала продолжать съемки, но этому помешала пандемия. Сериал был закрыт всего лишь через несколько месяцев после выпуска.

Вместе с этим Netflix сообщил о закрытии сразу двух популярных сериалов: «Мне это не нравится» и «Общество». Зрители увидели лишь по одному сезону этих проектов, которые получили положительные отзывы. Планировалось выпустить продолжение, однако руководство Netflix все же отказалось от съемок из-за той же пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, Орландо Блум рассказал о сериале «Властелин колец».