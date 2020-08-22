Эксперты назвали пандемию COVID-19 шансом для развития бедных стран

Эксперты назвали пандемию COVID-19 шансом для развития бедных стран
Шанс на ускоренное восстановление получат страны из группы БРИКС. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия может подтолкнуть слабые экономики и бедные государства к быстрому развитию.

Как сообщает The Economist, рост должны показать страны с развивающейся экономикой, к примеру Китай, Египет и Вьетнам. Эксперты объяснили, что из-за пандемии ковида передовые экономики начнут терять свои позиции, что позволит заметно сократить разрывы между бедными и богатыми странами.

Издание отмечает, что шанс на ускоренное восстановление получат страны из группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Предполагается, что их рост будет проходить быстрее, чем у развитых стран.

Специалисты пояснили, что доходы от инвестиций выше в тех странах, где капитал присутствует в меньшем объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в США перестали надеяться на быстрое восстановление экономики после пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бедные страны БРИКС пандемия развитие экономика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесопарке Минска нашли тело пропавшего участника протестов
Юлия Навальная прилетела в Берлин вместе с мужем
Эксперты назвали пандемию COVID-19 шансом для развития бедных стран
Калифорнию охватило пожарами: жителей призвали бежать из штата
Число заражений коронавирусом во всех странах превысило 23 млн
Немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция
COVID-19 закрыл сразу три популярных сериала
Разгадана тайна происхождения больших камней Стоунхенджа