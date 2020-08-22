Эксперты назвали пандемию COVID-19 шансом для развития бедных стран

Шанс на ускоренное восстановление получат страны из группы БРИКС. Фото: unsplash

Шанс на ускоренное восстановление получат страны из группы БРИКС. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия может подтолкнуть слабые экономики и бедные государства к быстрому развитию.

Как сообщает The Economist, рост должны показать страны с развивающейся экономикой, к примеру Китай, Египет и Вьетнам. Эксперты объяснили, что из-за пандемии ковида передовые экономики начнут терять свои позиции, что позволит заметно сократить разрывы между бедными и богатыми странами.

Издание отмечает, что шанс на ускоренное восстановление получат страны из группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Предполагается, что их рост будет проходить быстрее, чем у развитых стран.

Специалисты пояснили, что доходы от инвестиций выше в тех странах, где капитал присутствует в меньшем объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в США перестали надеяться на быстрое восстановление экономики после пандемии.