У Гостиного двора неизвестные бросили дымовую шашку в ходе акции солидарности

Гостиный двор в Петербурге заволокло дымом во время проведения акции «Кормим голубей.

В субботу, 22 августа, неравнодушные петербуржцы вновь вышли на Невский проспект, чтобы продемонстрировать солидарность с протестующими в Хабаровске и Белоруссии. Также, участники акции поддержали Алексея Навального, который пребывает в бессознательном состоянии после резкого ухудшения состояния, вызванного неизвестными причинами.

Мирно пройти акция все же не смогла — кто-то решил бросить дымовую шашку. Окружающую территорию у Гостиного двора моментально заволокло дымом. Об этом сообщает АБН, ссылаясь на Telegram-каналы участников акции и размещенные в них материалы. На одном из видео заметно, что один из полицейских пытался сбить дым с помощью огнетушителя, а второй запечатлевал данный процесс на камеру. Помимо этого, сложность возникла и из-за того, что на дорогах в выходной день было много автомобилей. Спустя минуту последствия от вброса шашки были устранены — дым исчез.

Напомним, акция «Кормим голубей» в Северной столице проходит уже в 4 раз. Участники пишут поддерживающие тексты на плакатах, а также кормят уличных птиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесопарке Минска нашли тело пропавшего участника протестов.