В лесопарке Минска нашли тело пропавшего участника протестов

В лесопарке Минска нашли тело пропавшего участника протестов
Протесты в Белоруссии. Фото: скриншот видео Nexta

Житель Минска Никита Кривцов, который числился пропавшим после протестной акции, найден мертвым в лесопарковой зоне.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел» города Жодино. Как отмечается на странице отряда «ВКонтакте», 28-летнего мужчину искали больше недели. После обнаружения его тела поиски были приостановлены. При этом руководство «Ангела» отказалось от комментариев по поводу обстоятельств гибели мужчины.

По информации издания «Наша Нива», молодой человек был найден мертвым в лесопарке белорусской столицы. Есть информация, что Кривцов был избит перед смертью — на его теле были побои.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Белоруссии найден мертвым член избиркома, не подписавший протокол на выборах. Как рассказал отец молодого человека, за них расписались другие люди.

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