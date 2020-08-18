В Белоруссии найден мертвым член избиркома, не подписавший протокол на выборах

В Белоруссии нашли тело пропавшего несколько дней назад директора Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константин Шишмаков.

Как сообщает белорусский поисково-спасательный отряд «Ангел», 15 августа 29-летний Константин Шишмаков пропал после того, как ушел с работы в музее. Он позвонил супруге и сообщил, что уволился и собирается ехать домой. Предположительно, он выехал с работы после 16:00 на своем автомобиле.

Ранее отмечалось, что Шишмаков был членом избирательной комиссии на президентских выборах. Тогда он отказался подписывать протокол вместе с коллегой. Как рассказал отец молодого человека, за них расписались другие люди. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что войска на западе Белоруссии приведены в полную боеготовность.