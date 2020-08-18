Лукашенко: войска на западе Белоруссии приведены в полную боеготовность

Лукашенко: войска на западе Белоруссии приведены в полную боеготовность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное командование РБ развернуло войска на западных границах страны и привело их в полную боевую готовность.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Лукашенко, приведение армии в полную боеготовность связано с тем, что в последнее время отмечается нагнетание обстановки рядом с границами на западе Белоруссии.

«И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы», — заявил президент во время совещания с членами Совета безопасности РБ.

Лукашенко добавил, что армия готова к выполнению своих обязательств.

Напомним, ранее белорусский ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента. Согласно данным, Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Однако, жители Белоруссии совершенно не согласны с этими результатами и утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил в беседе с Меркель о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии.

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