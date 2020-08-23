В Пулково в воскресенье встретят вывозной рейс из Душанбе

Петербургские туристы вернутся домой после длительного вынужденного пребывания в столице Таджикистана уже сегодня, 23 августа.

Информация о том, что самолет с россиянами рейса SMR203 Душанбе — Санкт-Петербург приземлится в воздушной гавани Северной столицы в 12:30 появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Напомним, что всех возвращающихся по приезду сразу же протестируют на наличие коронавирусной инфекции. Также, сотрудники Роспотребнадзора выдадут пассажирам рейса предписания о обязательном соблюдении самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней. После этого туристов развезут на автобусах по домам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД РФ предложил сделать вывозные рейсы платными. По мнению ведомства, данное решение позволит оказать помощь с возвращением на родину всем желающим в 100% случаев, минуя возможные отказы.