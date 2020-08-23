В США полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания

В штате Луизиана темнокожий американец погиб после того, как сотрудники правопорядка, пытаясь его задержать, начали стрельбу.

Правозащитники бурно отреагировали на очередной случай полицейского произвола по отношению к темнокожим гражданам. Видео со смертью мужчины засняли и распространили в интернете свидетели происшествия.

В полиции рассказали о том, что произошло. В пятницу, 21 августа, правоохранители получили сигнал о попытке ограбления с угрозами холодным оружием. По прибытию они увидели у магазина темнокожего мужчину с ножом в руках, которого они попытались задержать. После тщетной попытки, полицейские взялись за электрошокеры, но мужчина так и не дался в руки полиции. Тогда и была открыта стрельба. Об этом сообщает телеканал АВС.

Известно, что погибшим является 31-летний темнокожий мужчина. Действия полицейских уже осудили в Американском союзе защиты гражданских свобод.

На видеозаписи, на которую попал инцидент, видно, что погибшего у торговой точки окружили шесть полицейских, которые мешали ему войти внутри. Позднее, с близкого расстояния в мужчину было произведено порядка 10 выстрелов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержавшему Джорджа Флойда полицейскому грозит 40 лет тюрьмы за убийство.