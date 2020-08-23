Автомобиль всмятку: в Красном Селе жесткая авария

Машина врезалась в ограждение, получив сильные повреждения.

В Красном Селе на проспекте Ленина произошла жесткая авария сегодня, 23 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись два автомобиля, а затем один из них врезался в ограждение. Обе машины получили значительные повреждения. Свидетели пишут, что легковушка выехала на полосу встречного движения, тем самым спровоцировав инцидент.

Пока непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загородной в ДТП пострадали женщина и ребенок. На место прибыли медики, которые госпитализировали травмированных. Их состояние оценивается как средней тяжести.