Автомобиль всмятку: в Красном Селе жесткая авария

Автомобиль всмятку: в Красном Селе жесткая авария
Остается надеяться, что никто не пострадал. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Машина врезалась в ограждение, получив сильные повреждения.

В Красном Селе на проспекте Ленина произошла жесткая авария сегодня, 23 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись два автомобиля, а затем один из них врезался в ограждение. Обе машины получили значительные повреждения. Свидетели пишут, что легковушка выехала на полосу встречного движения, тем самым спровоцировав инцидент.

Пока непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загородной в ДТП пострадали женщина и ребенок. На место прибыли медики, которые госпитализировали травмированных. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп красное село


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль всмятку: в Красном Селе жесткая авария
В Выборге здание штаба отреставрируют под школу
Петербуржца задержали из-за выброшенного в урну российского флага
Легковушка разбилась после ДТП на Энгельса
Эксперты назвали три привычки, разрушающие печень
На Загородной в ДТП пострадали женщина и ребенок
В США полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания
На Маршала Блюхера затор из-за ДТП с участием троллейбуса