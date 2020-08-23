Участник «Кто хочет стать миллионером?» впервые за 14 лет выиграл главный приз

Мужчина стал обладателем миллиона фунтов, его личность пока не раскрывается.

Участник британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» смог правильно отметить на 15 вопросов и получить главный приз – один миллион фунтов. Таким образом, он стал первым человеком за последние 14 лет, кто смог добиться таких результатов. За все время существования передачи ее победителями становились пять человек и неизвестный участник – шестой.

Телеведущий Джереми Кларксон отметил, что никогда не ожидал, что сможет произнести заветную фразу, пишет РИА Новости.

Пока что выпуск не доступен для просмотра, он выйдет на экраны только в следующем месяце. До тех пор личность победителя не раскрывается.

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