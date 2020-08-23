Участник «Кто хочет стать миллионером?» впервые за 14 лет выиграл главный приз

Участник &#171;Кто хочет стать миллионером?&#187; впервые за 14 лет выиграл главный приз
Победителями программы стали шесть человек. Фото: Pixabay

Мужчина стал обладателем миллиона фунтов, его личность пока не раскрывается.

Участник британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» смог правильно отметить на 15 вопросов и получить главный приз – один миллион фунтов. Таким образом, он стал первым человеком за последние 14 лет, кто смог добиться таких результатов. За все время существования передачи ее победителями становились пять человек и неизвестный участник – шестой.

Телеведущий Джереми Кларксон отметил, что никогда не ожидал, что сможет произнести заветную фразу, пишет РИА Новости.

Пока что выпуск не доступен для просмотра, он выйдет на экраны только в следующем месяце. До тех пор личность победителя не раскрывается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый клип BTS собрал 32 миллиона просмотров всего за несколько часов.

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