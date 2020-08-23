Лавров рассказал о заинтересованности России в сотрудничестве с Китаем по 5G

Лавров рассказал о заинтересованности России в сотрудничестве с Китаем по 5G
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Власти не собираются поступать так же, как США.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается сотрудничать с Китаем по вопросам внедрения 5G. Об этом он рассказал на всероссийском молодежной образовательном форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС. Лавров добавил, что Россия не будет следовать примеру США, которые требует не взаимодействовать с Китаем по данному вопросу.

Глава ведомства добавил, что у российских властей нет подобных «замашек», так что страна открыта к сотрудничеству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лавров считает, что выборы президента Белоруссии не были идеальными. По его словам, многие пользуются нестабильной ситуацией в республике и пытаются в то же время навязать ей свои правила игры.

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